11 декабря 2021

В Раде возмущены заявлением Зеленского о референдуме по Донбассу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В Раде Украины раскритиковали заявление Зеленского по поводу проведения референдума по поводу Донбасса Фото:
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Война на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун.

«Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи.

В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун. «Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24». Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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