В Раде возмущены заявлением Зеленского о референдуме по Донбассу

12 декабря 2021 в 01:32 Размер текста - 17 +

В Раде Украины раскритиковали заявление Зеленского по поводу проведения референдума по поводу Донбасса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун. «Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24». Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун. «Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24». Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.