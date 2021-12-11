В Раде возмущены заявлением Зеленского о референдуме по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун.
«Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи.
В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным со стороны власти. Слова украинского лидера возмутили депутата Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инну Совсун. «Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — высказала свое мнение Совсун в эфире телеканала «Украина 24». Депутат заявила, что за два с половиной года Владимир Зеленский не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. По ее мнению, украинский народ слышал от президента лишь разрозненные идеи. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.