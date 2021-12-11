Варламов предложил брендировать COVID-вакцины под знаменитостей. «Пусть фанаты колятся» 12 декабря 2021 в 04:30 Размер текста - 17 + С помощью известных людей удастся популяризовать вакцинацию от COVID-19, считает Варламов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер. «Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов. Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена». Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов. Ранее подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Источник близкий к Минздраву сообщил, что выплату смогут получить молодые люди, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер. «Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов. Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена». Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов. Ранее подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Источник близкий к Минздраву сообщил, что выплату смогут получить молодые люди, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям