11 декабря 2021

Варламов предложил брендировать COVID-вакцины под знаменитостей. «Пусть фанаты колятся»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
С помощью известных людей удастся популяризовать вакцинацию от COVID-19, считает Варламов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер.

«Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов. Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена».

Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов.

Ранее подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Источник близкий к Минздраву сообщил, что выплату смогут получить молодые люди, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М».

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Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер. «Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов. Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена». Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов. Ранее подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Источник близкий к Минздраву сообщил, что выплату смогут получить молодые люди, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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