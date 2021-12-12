В Твери два человека погибли от отравления суррогатным алкоголем

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Бар DOGMA. Тюмень, стаканы
Из-за смерти двух человек начата проверка Фото:

В Твери два гражданина отравились суррогатным алкоголем. Оба погибли. Такой информацией поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

«Информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 по московскому времени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавшие скончались», — рассказал источник изданию «Ведомости». Отмечается также, что по данному инциденту начата проверка.

Ранее сообщалось, что отравление нескольких десятков человек произошло в Свердловской области. Там от воздействия метилового спирта погибло 24 человека. По последней информации, количество умерших увеличилось до 30.

По версии следствия, с 7 по 14 октября этого года на территории Чкаловского района (Екатеринбург) несколько торговцев сбыли суррогат. Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.

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В Твери два гражданина отравились суррогатным алкоголем. Оба погибли. Такой информацией поделился собеседник, знакомый с ситуацией. «Информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 по московскому времени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавшие скончались», — рассказал источник изданию «Ведомости». Отмечается также, что по данному инциденту начата проверка. Ранее сообщалось, что отравление нескольких десятков человек произошло в Свердловской области. Там от воздействия метилового спирта погибло 24 человека. По последней информации, количество умерших увеличилось до 30. По версии следствия, с 7 по 14 октября этого года на территории Чкаловского района (Екатеринбург) несколько торговцев сбыли суррогат. Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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