В Твери два человека погибли от отравления суррогатным алкоголем

Из-за смерти двух человек начата проверка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Твери два гражданина отравились суррогатным алкоголем. Оба погибли. Такой информацией поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

«Информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 по московскому времени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавшие скончались», — рассказал источник изданию «Ведомости». Отмечается также, что по данному инциденту начата проверка.

Ранее сообщалось, что отравление нескольких десятков человек произошло в Свердловской области. Там от воздействия метилового спирта погибло 24 человека. По последней информации, количество умерших увеличилось до 30.

По версии следствия, с 7 по 14 октября этого года на территории Чкаловского района (Екатеринбург) несколько торговцев сбыли суррогат. Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.