Экс-зять Ельцина рассказал о депрессии президента после отставки

Борис Ельцин был сам не свой после ухода с поста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того, как экс-президент России Борис Ельцин покинул свой пост, у него резко пошатнулось психологическое здоровье. В беседах с близкими он говорил, что такая жизнь ему не нужна. Об этом в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно» рассказал его бывший зять Алексей Дьяченко.

«После отставки физическое здоровье Бориса Николаевича улучшилось, а психологическое состояние ухудшилось. Драйва не было, а он привык к борьбе, к большой игре. <…> [Однажды я] услышал от него: „Мне такая жизнь не нужна“», — рассказал Дьяченко в книге, фрагмент которой опубликован на сайте радио «Эхо Москвы».

Он также отметил, что после сказанной Ельциным фразы уже не мог поговорить на тему, на которую он хотел. «Я понял, в каком он состоянии», — дополнил экс-зять первого президента, отметив, что это произошло в 1999 году.

Ранее Дьяченко поделился воспоминаниями, связанными со здоровьем бывшего главы государства. Он рассказал, что Ельцин не любил разговаривать об этом и никогда не показывал, что ему больно. Кроме того, ему сделали операцию аортокоронарного шунтирования, и шансы выжить были 50 на 50, однако он выжил.

Борис Ельцин родился в Буткинском районе Уральской области. Эта территория позже была передана Свердловской области.