Экс-зять Ельцина: как президент в 1990-е оказался на грани смерти

У Бориса Ельцина были серьезные проблемы со здоровьем, но он этого не показывал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У первого российского президента Бориса Ельцина были серьезные проблемы со здоровьем, однако распространяться о них он не любил даже в кругу близких людей. Ельцин перенес сложнейшую операцию, которая чуть не стоила ему жизни, а также несколько инфарктов. Об этом рассказал бывший зять президента РФ Бориса Ельцина Алексей Дьяченко.

«В 1996 году хирург Ренат Акчурин сделал Ельцину операцию аортокоронарного шунтирования. Шансы на успех реально были 50 на 50, хотя врачи официально заявляли, что вероятность трагедии — 2%. После этой операции медики получили от Управления делами президента 9 квартир, в том числе две — для операционных сестер», — рассказал Дьяченко на радио «Эхо Москвы».

Кроме того, экс-зять Ельцина раскрыл, что у российского лидера проблемы с сердцем возникли еще в советские времена. «Инфарктов было несколько, больше одного. Серьезный сердечный приступ у Ельцина случился, когда [бывший президент СССР Михаил] Горбачев снимал его с работы в Московском горкоме партии», — отметил Дьяченко.

Ранее он также отмечал, что Ельцин (родился в Буткинском районе Уральской области, который потом был передан Свердловской области) спас страну, не дав вянуть в открытую конфронтацию с Западом. По его мнению, югославские войны были одними из важнейших заграничных событий эпохи Ельцина. В 1990-е годы Россия оказала существенную помощь воюющей Югославии, поставляя газ в качестве гуманитарной помощи, но это не просто топливо, но серьезный политический и геополитический инструмент.