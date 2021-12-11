11 декабря 2021
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В Челябинске произошел пожар в областной больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание. Бывшая городская библиотека. Ханты-Мансийск, пожарный, зима
Прибывшие на место пожарные эвакуировали персонал и пациентов больницы Фото:

В областной больнице №8 в Челябинске 12 декабря в подвале одного из корпусов произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников.

«Персоналом эвакуировано 203 человека, в том числе 21 сотрудник, из здания, откуда поступил сигнал и из соседнего корпуса, пострадавших нет. Горели отложения пыли и мусора возле здания, дым проник внутрь. В настоящий момент горение ликвидировано, причину выясняет отдел дознания», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Пациентов эвакуировали по теплым переходам, на улицу никого не выводили. К моменту публикации лечебное учреждение работало в штатном режиме.

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В областной больнице №8 в Челябинске 12 декабря в подвале одного из корпусов произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников. «Персоналом эвакуировано 203 человека, в том числе 21 сотрудник, из здания, откуда поступил сигнал и из соседнего корпуса, пострадавших нет. Горели отложения пыли и мусора возле здания, дым проник внутрь. В настоящий момент горение ликвидировано, причину выясняет отдел дознания», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Пациентов эвакуировали по теплым переходам, на улицу никого не выводили. К моменту публикации лечебное учреждение работало в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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