В Челябинске произошел пожар в областной больнице

Прибывшие на место пожарные эвакуировали персонал и пациентов больницы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В областной больнице №8 в Челябинске 12 декабря в подвале одного из корпусов произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников.

«Персоналом эвакуировано 203 человека, в том числе 21 сотрудник, из здания, откуда поступил сигнал и из соседнего корпуса, пострадавших нет. Горели отложения пыли и мусора возле здания, дым проник внутрь. В настоящий момент горение ликвидировано, причину выясняет отдел дознания», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Пациентов эвакуировали по теплым переходам, на улицу никого не выводили. К моменту публикации лечебное учреждение работало в штатном режиме.