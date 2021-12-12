Профессор Альтштейн раскрыл схему полной защиты от COVID-19

13 декабря 2021 в 01:00 Размер текста - 17 +

При введении вакцины назально вырабатывается иммуноглобулин А, инъекционно — иммуноглобулин G Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Защититься от COVID-19 можно за счет введения инъекции и применения назальной вакцины. Так вирус не сможет проникнуть через слизистую. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «При интерназальном (распыление в носовой полости — прим. URA.RU) применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — объяснил Анатолий Альтштейн. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что при схеме вакцинации назально плюс инъекционно человек может перестать быть носителем вируса. «Идет научная дискуссия о совмещении назальной и традиционной вакцины. Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счет назальной вакцины. Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом», — подчеркнул он. Ранее назальной вакциной от коронавируса привился президент РФ Владимир Путин. Процедура прошла после ревакцинации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Защититься от COVID-19 можно за счет введения инъекции и применения назальной вакцины. Так вирус не сможет проникнуть через слизистую. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «При интерназальном (распыление в носовой полости — прим. URA.RU) применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — объяснил Анатолий Альтштейн. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что при схеме вакцинации назально плюс инъекционно человек может перестать быть носителем вируса. «Идет научная дискуссия о совмещении назальной и традиционной вакцины. Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счет назальной вакцины. Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом», — подчеркнул он. Ранее назальной вакциной от коронавируса привился президент РФ Владимир Путин. Процедура прошла после ревакцинации.