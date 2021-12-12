12 декабря 2021

Профессор Альтштейн раскрыл схему полной защиты от COVID-19

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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, ампула, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, гам ковид вак
При введении вакцины назально вырабатывается иммуноглобулин А, инъекционно — иммуноглобулин G Фото:
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Коронавирус COVID-19

Защититься от COVID-19 можно за счет введения инъекции и применения назальной вакцины. Так вирус не сможет проникнуть через слизистую. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

«При интерназальном (распыление в носовой полости — прим. URA.RU) применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — объяснил Анатолий Альтштейн.

В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что при схеме вакцинации назально плюс инъекционно человек может перестать быть носителем вируса. «Идет научная дискуссия о совмещении назальной и традиционной вакцины. Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счет назальной вакцины. Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом», — подчеркнул он.

Ранее назальной вакциной от коронавируса привился президент РФ Владимир Путин. Процедура прошла после ревакцинации.

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Защититься от COVID-19 можно за счет введения инъекции и применения назальной вакцины. Так вирус не сможет проникнуть через слизистую. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «При интерназальном (распыление в носовой полости — прим. URA.RU) применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — объяснил Анатолий Альтштейн. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что при схеме вакцинации назально плюс инъекционно человек может перестать быть носителем вируса. «Идет научная дискуссия о совмещении назальной и традиционной вакцины. Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счет назальной вакцины. Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом», — подчеркнул он. Ранее назальной вакциной от коронавируса привился президент РФ Владимир Путин. Процедура прошла после ревакцинации.
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