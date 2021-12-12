Bloomberg: бюрократия ЕС срывает запуск «Северного потока-2»

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«Северный поток — 2» может быть сертифицирован через восемь месяцев Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц делегировал процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2» немецким бюрократическим ведомствам, которые могут затянуть процедуру одобрения на восемь месяц. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся под давлением США с целью остановить проект газопровода „Северный поток — 2“ из-за агрессии России против Украины, делегировал эту задачу бюрократии страны. Регулирующий орган Германии и Комиссия ЕС известны своей неторопливостью. Процесс может занять от шести до восьми месяцев», — пишет Bloomberg.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен заявила, что «Северный поток — 2» не будет работать еще минимум полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе сертификации российского газопровода нет политики.

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц делегировал процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2» немецким бюрократическим ведомствам, которые могут затянуть процедуру одобрения на восемь месяц. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся под давлением США с целью остановить проект газопровода „Северный поток — 2“ из-за агрессии России против Украины, делегировал эту задачу бюрократии страны. Регулирующий орган Германии и Комиссия ЕС известны своей неторопливостью. Процесс может занять от шести до восьми месяцев», — пишет Bloomberg. Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен заявила, что «Северный поток — 2» не будет работать еще минимум полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе сертификации российского газопровода нет политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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