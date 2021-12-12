Ученые: лекарство от алкоголизма эффективно для лечения COVID

13 декабря 2021 в 07:25 Размер текста - 17 +

Ученые проанализировали истории болезни почти 1 тыс. пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Препарат для лечения зависимости от алкоголя дисульфирам можно применять для лечения коронавируса. К такому выводу пришли исследователи специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. «Мы исследовали потенциальное влияние дисульфирама на инфекцию SARS-CoV-2 и тяжесть заболевания. <…> Наши эпидемиологические результаты показывают, что дисульфирам может способствовать снижению заболеваемости и тяжести COVID-19», — сообщают авторы исследования в статье для международного журнала PLOS One. Ученые анализировали истории болезни из национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. Они изучили 944 тысяч пациентов, которые сдали хотя бы один тест на коронавирус с февраля 2020 года по февраль 2021 года. Из них 2233 пациентам выписывали дисульфирам от алкоголизма. Среди людей, которые принимали этот препарат, на 34% ниже была заболеваемость коронавирусом, пишет RT. Никто из зараженных в этой группе не умер. Первыми на это обратили внимание ученые из России, сообщает «Пятый канал». Летом 2020 года химики НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с помощью молекулярного моделирования выяснили, что дисульфирам можно применять при лечении коронавируса. Ранее врач предупредил об опасности самостоятельного лечения от коронавируса. Бессистемный прием «Фапиравира», которым лечат COVID, ускоряет мутации вируса. Также это может уменьшить эффективность вакцинации, сообщил URA.RU врач, доктор медицинских наук на условиях анонимности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Препарат для лечения зависимости от алкоголя дисульфирам можно применять для лечения коронавируса. К такому выводу пришли исследователи специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. «Мы исследовали потенциальное влияние дисульфирама на инфекцию SARS-CoV-2 и тяжесть заболевания. <…> Наши эпидемиологические результаты показывают, что дисульфирам может способствовать снижению заболеваемости и тяжести COVID-19», — сообщают авторы исследования в статье для международного журнала PLOS One. Ученые анализировали истории болезни из национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. Они изучили 944 тысяч пациентов, которые сдали хотя бы один тест на коронавирус с февраля 2020 года по февраль 2021 года. Из них 2233 пациентам выписывали дисульфирам от алкоголизма. Среди людей, которые принимали этот препарат, на 34% ниже была заболеваемость коронавирусом, пишет RT. Никто из зараженных в этой группе не умер. Первыми на это обратили внимание ученые из России, сообщает «Пятый канал». Летом 2020 года химики НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с помощью молекулярного моделирования выяснили, что дисульфирам можно применять при лечении коронавируса. Ранее врач предупредил об опасности самостоятельного лечения от коронавируса. Бессистемный прием «Фапиравира», которым лечат COVID, ускоряет мутации вируса. Также это может уменьшить эффективность вакцинации, сообщил URA.RU врач, доктор медицинских наук на условиях анонимности.