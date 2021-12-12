12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В мэрии челябинского города отстранили сотрудников без QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Копейска (Челябинская область) от работы отстранили сотрудников без QR-кодов. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в пресс-службе администрации.

«В администрации 2% сотрудников отстранены от работы до момента постановки прививки. Из общего числа сотрудников администрации 87% вакцинировано. Имеют медотводы по медпоказаниям 11% сотрудников», — заявил замглавы Копейска, руководитель аппарата Андрей Шадрин.

По подведомственным муниципалитету организациям 82% сотрудников вакцинировано, 17% имеют медотводы, 1% отстранены от работы. В Копейском городском округе по состоянию на 13 декабря вакцинировано 52% населения.

Ранее в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Как следует из постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова, вакцинацию должны пройти все муниципальные и государственные служащие.

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В мэрии Копейска (Челябинская область) от работы отстранили сотрудников без QR-кодов. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в пресс-службе администрации. «В администрации 2% сотрудников отстранены от работы до момента постановки прививки. Из общего числа сотрудников администрации 87% вакцинировано. Имеют медотводы по медпоказаниям 11% сотрудников», — заявил замглавы Копейска, руководитель аппарата Андрей Шадрин. По подведомственным муниципалитету организациям 82% сотрудников вакцинировано, 17% имеют медотводы, 1% отстранены от работы. В Копейском городском округе по состоянию на 13 декабря вакцинировано 52% населения. Ранее в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Как следует из постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова, вакцинацию должны пройти все муниципальные и государственные служащие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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