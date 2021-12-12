В мэрии челябинского города отстранили сотрудников без QR-кодов

Два процента муниципалов не сделали прививку от COVID (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В мэрии Копейска (Челябинская область) от работы отстранили сотрудников без QR-кодов. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в пресс-службе администрации.

«В администрации 2% сотрудников отстранены от работы до момента постановки прививки. Из общего числа сотрудников администрации 87% вакцинировано. Имеют медотводы по медпоказаниям 11% сотрудников», — заявил замглавы Копейска, руководитель аппарата Андрей Шадрин.

По подведомственным муниципалитету организациям 82% сотрудников вакцинировано, 17% имеют медотводы, 1% отстранены от работы. В Копейском городском округе по состоянию на 13 декабря вакцинировано 52% населения.

Ранее в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Как следует из постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова, вакцинацию должны пройти все муниципальные и государственные служащие.