Челябинка, избившая младенца, мстила мужу

Обвиняемая избивала ребенка и отправляла фотографии мужу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинская воспитательница, избившая двухмесячного сына, сделала это, чтобы отомстить мужу. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, во время очередной семейной ссоры отец ребенка ушел из семьи.

«Она избивала ребенка и отправляла фотографии мужу. Тем самым она мстила мужу за уход», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Однако от подробностей в ведомстве отказались.

Ребенок с 9 декабря находится в больнице с травмами головы. Суд не стал отправлять мать ребенка за решетку. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До ЧП семья не считалась неблагополучной.