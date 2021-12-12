12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Челябинка, избившая младенца, мстила мужу

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК
Обвиняемая избивала ребенка и отправляла фотографии мужу Фото:

Челябинская воспитательница, избившая двухмесячного сына, сделала это, чтобы отомстить мужу. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, во время очередной семейной ссоры отец ребенка ушел из семьи.

«Она избивала ребенка и отправляла фотографии мужу. Тем самым она мстила мужу за уход», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Однако от подробностей в ведомстве отказались.

Ребенок с 9 декабря находится в больнице с травмами головы. Суд не стал отправлять мать ребенка за решетку. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До ЧП семья не считалась неблагополучной.

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Челябинская воспитательница, избившая двухмесячного сына, сделала это, чтобы отомстить мужу. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, во время очередной семейной ссоры отец ребенка ушел из семьи. «Она избивала ребенка и отправляла фотографии мужу. Тем самым она мстила мужу за уход», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Однако от подробностей в ведомстве отказались. Ребенок с 9 декабря находится в больнице с травмами головы. Суд не стал отправлять мать ребенка за решетку. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До ЧП семья не считалась неблагополучной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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