Председатель родительского комитета Юрий Леонов устроил пикет у здания правительства из-за новой школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у здания правительства области председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов устроил одиночный пикет. Он просит губернатора Вадима Шумкова помочь открыть новую школу для кетовских детей, передает корреспондент URA.RU

«Родительский комитет просит губернатора области помочь открыть новую школу в Кетово. Я считаю, что губернатор введен в заблуждение недобросовестными чиновниками. Мы хотим, что бы нас губернатор услышал, не от чиновников, а напрямую. Вынуждены таким образом привлечь внимание Вадима Михайловича к нашей проблеме. Надеемся, что он вникнет и решит эту проблему» — отметил Юрий Леонов.

По словам Леонова, он выступает в интересах тысячи детей. Кетовские ученики сейчас учатся в старой школе, в стесненных условиях при том, что рядом готово к работе новое современное здание школы, построенное инвестором.

Ранее URA.RU писало, что региональная общественная организация «Родительский комитет Курганской области» начала работу с открытого письма губернатору Вадиму Шумкову о новой Кетовской школе. Также комитет опубликовал петицию на сайте www.change.org, ее подписали около 400 человек. В селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор обратился в суд, который признал оценку построенной школы в 1,1 млрд рублей законной.

Дети села Кетово учатся в старом здании школы, так как новое здание чиновники не выкупили у инвестора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU