Авиакомпания «Ямал» начала продажи билетов на летние рейсы

Авиакомпании «Ямал» начала продажи билетов из Салехарда в Минеральные воды и из Нового Уренгоя в Анапу Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпании «Ямал» начала продажи билетов по обновленному весенне-летнему расписанию. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, на сайте авиаперевозчика можно приобрести билеты из Салехарда в Минеральные воды и из Нового Уренгоя в Анапу.

«С запуском продаж АТК „Ямал“ расширяет географию полетов по России, добавляя долгожданные для северян направления. Новый прямой рейс из Салехарда в Минеральные воды будет летать 1 раз в неделю, по пятницам, из Нового Уренгоя в Анапу и также Минеральные воды по 2 раза в неделю», — говорится в сообщении.

Авиакомпания также вводит в 2022 году круглогодичное авиасообщение на популярных рейсах, с последующим увеличением перелетов в летний период. Авиасообщение из Надыма, Салехарда и Ноябрьска в Краснодар и из Нового Уренгоя и Салехарда в Сочи будет выполняться два раза в неделю. Помимо этого, в летний период будут возобновлены перелеты в Симферополь из ЯНАО. Все рейсы субсидируются окружным правительством.

«Мы учитываем пожелания наших пассажиров и стремимся предложить востребованные направления для путешествий, расширяя список городов в рамках внутренней маршрутной сети. Так, у нас появились летние рейсы в Минеральные воды и Анапу, по этим направлениям за летний сезон выполнится более 100 перелетов», — приводит слова генерального директора авиакомпании «Ямал» Артема Лобачева пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» на время новогодних праздников открыла дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень. Помимо этого, жители ЯНАО смогут улететь из окружной столицы и Нового Уренгоя в Сочи.