Жителям ЯНАО дадут возможность слетать на море на Новый год

Авиакомпания «Ямал» свяжет в период зимних праздников ЯНАО с черноморьем Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» на время новогодних праздников открывает продажи специальных рейсов с Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Об это сообщается на официальном сайте авиакомпании «Ямал».

«На Новый год северяне полетят в Сочи. В преддверии новогодних праздников авиакомпания „Ямал“ открывает продажи на специальные рейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Первый вылет запланирован в Новом Уренгое 27 декабря, а обратный из Сочи 8 января 2022 года. Второй рейс из Салехарда вылетит 28 декабря, а обратно вернется 9 января 2022 года. На маршрутах будут задействованы самолеты Airbus A-320 с вместимостью до 164 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что Аэрофлот сократил почти половину своих рейсов на черноморское побережье. Таким образом Новый Уренгой потерял авиасообщение с Краснодаром.