05 декабря 2021
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02 декабря 2021

Жителям ЯНАО дадут возможность слетать на море на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Ямал» свяжет в период зимних праздников ЯНАО с черноморьем Фото:

Авиакомпания «Ямал» на время новогодних праздников открывает продажи специальных рейсов с Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Об это сообщается на официальном сайте авиакомпании «Ямал».

«На Новый год северяне полетят в Сочи. В преддверии новогодних праздников авиакомпания „Ямал“ открывает продажи на специальные рейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Первый вылет запланирован в Новом Уренгое 27 декабря, а обратный из Сочи 8 января 2022 года. Второй рейс из Салехарда вылетит 28 декабря, а обратно вернется 9 января 2022 года. На маршрутах будут задействованы самолеты Airbus A-320 с вместимостью до 164 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что Аэрофлот сократил почти половину своих рейсов на черноморское побережье. Таким образом Новый Уренгой потерял авиасообщение с Краснодаром.

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Авиакомпания «Ямал» на время новогодних праздников открывает продажи специальных рейсов с Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Об это сообщается на официальном сайте авиакомпании «Ямал». «На Новый год северяне полетят в Сочи. В преддверии новогодних праздников авиакомпания „Ямал“ открывает продажи на специальные рейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя», — говорится в сообщении авиаперевозчика. Первый вылет запланирован в Новом Уренгое 27 декабря, а обратный из Сочи 8 января 2022 года. Второй рейс из Салехарда вылетит 28 декабря, а обратно вернется 9 января 2022 года. На маршрутах будут задействованы самолеты Airbus A-320 с вместимостью до 164 человек. Ранее URA.RU сообщало, что Аэрофлот сократил почти половину своих рейсов на черноморское побережье. Таким образом Новый Уренгой потерял авиасообщение с Краснодаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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