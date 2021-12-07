«Ямал» объявил о дополнительных авиарейсах в новогодние праздники

07 декабря 2021 в 10:12 Размер текста - 17 +

Авиаперелеты из Салехарда в Москву и Тюмень будут выполнятся на самолетах Sukhoi Superjet 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» открывает дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень на время новогодних праздников. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. «В предновогодние каникулы авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву. По данным направлениям авиакомпания ежедневно совершает несколько перелетов, однако в предпраздничные выходные и на январские праздники желающих прилететь в гости к северянам или улететь из столицы ЯНАО на каникулы становится больше», — говорится в сообщении авиакомпании. Первый вылет запланирован 28 декабря из Салехарда в Тюмень и обратно. В Москву жители столицы ЯНАО смогут купить билет на 29 и 30 января. Также открываются дополнительные рейсы в конце новогодних праздников 8 января из Тюмени и Москвы в Салехард, а уже 10 января будет открыт рейс Тюмень — Надым и обратно. Выполнятся авиаперелеты будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла на период новогодних праздников спецрейс из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Первый вылет запланирован из Нового Уренгоя 27 декабря, а обратный — из Сочи 8 января 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Ямал» открывает дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень на время новогодних праздников. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. «В предновогодние каникулы авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда в Тюмень и Москву. По данным направлениям авиакомпания ежедневно совершает несколько перелетов, однако в предпраздничные выходные и на январские праздники желающих прилететь в гости к северянам или улететь из столицы ЯНАО на каникулы становится больше», — говорится в сообщении авиакомпании. Первый вылет запланирован 28 декабря из Салехарда в Тюмень и обратно. В Москву жители столицы ЯНАО смогут купить билет на 29 и 30 января. Также открываются дополнительные рейсы в конце новогодних праздников 8 января из Тюмени и Москвы в Салехард, а уже 10 января будет открыт рейс Тюмень — Надым и обратно. Выполнятся авиаперелеты будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открыла на период новогодних праздников спецрейс из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Первый вылет запланирован из Нового Уренгоя 27 декабря, а обратный — из Сочи 8 января 2022 года.