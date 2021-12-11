В инциденте разбирается районный департамент образования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе поселка Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) учитель во время урока вышел из себя и начал оскорблять ученика за отказ пересесть за другую парту. Видео с инцидентом распространяется в социальных сетях.

В ролике видны препирательства педагога и школьника. Учитель требует от ученика, чтобы он пересел за другую парту, тот отказывается выполнять эту команду. Тогда педагог сначала пытается выгнать подростка из класса, а потом начинает его оскорблять. «Что ты за человек, я не понимаю! Да кому ты нужен? Знаешь как дедушка говорил: «Не трогай дерьмо, не будет вонять», — сокрушается учитель и возвращается за рабочий стол.

В администрации Ханты-Мансийского района заявили, что разбираются в причинах произошедшего конфликта. «По факту произошедшего 9 декабря конфликта между обучающимся и педагогом образовательное учреждение и администрация Ханты-Мансийского района проводят служебную проверку с участием представителей комитета по образованию, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, родительской общественности», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ученик третьего класса воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. После этого следственный комитет ХМАО начал проверку на предмет оценки действий руководства школы.