11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В ХМАО учитель прилюдно оскорбил школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный урок посвященный Сталинградской битве. Челябинск, конфеты шоколадные, коробка от конфет
В инциденте разбирается районный департамент образования Фото:

В школе поселка Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) учитель во время урока вышел из себя и начал оскорблять ученика за отказ пересесть за другую парту. Видео с инцидентом распространяется в социальных сетях.

В ролике видны препирательства педагога и школьника. Учитель требует от ученика, чтобы он пересел за другую парту, тот отказывается выполнять эту команду. Тогда педагог сначала пытается выгнать подростка из класса, а потом начинает его оскорблять. «Что ты за человек, я не понимаю! Да кому ты нужен? Знаешь как дедушка говорил: «Не трогай дерьмо, не будет вонять», — сокрушается учитель и возвращается за рабочий стол.

В администрации Ханты-Мансийского района заявили, что разбираются в причинах произошедшего конфликта. «По факту произошедшего 9 декабря конфликта между обучающимся и педагогом образовательное учреждение и администрация Ханты-Мансийского района проводят служебную проверку с участием представителей комитета по образованию, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, родительской общественности», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ученик третьего класса воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. После этого следственный комитет ХМАО начал проверку на предмет оценки действий руководства школы.

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В школе поселка Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) учитель во время урока вышел из себя и начал оскорблять ученика за отказ пересесть за другую парту. Видео с инцидентом распространяется в социальных сетях. В ролике видны препирательства педагога и школьника. Учитель требует от ученика, чтобы он пересел за другую парту, тот отказывается выполнять эту команду. Тогда педагог сначала пытается выгнать подростка из класса, а потом начинает его оскорблять. «Что ты за человек, я не понимаю! Да кому ты нужен? Знаешь как дедушка говорил: «Не трогай дерьмо, не будет вонять», — сокрушается учитель и возвращается за рабочий стол. В администрации Ханты-Мансийского района заявили, что разбираются в причинах произошедшего конфликта. «По факту произошедшего 9 декабря конфликта между обучающимся и педагогом образовательное учреждение и администрация Ханты-Мансийского района проводят служебную проверку с участием представителей комитета по образованию, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, родительской общественности», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске ученик третьего класса воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. После этого следственный комитет ХМАО начал проверку на предмет оценки действий руководства школы.
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