В ХМАО школьник воткнул однокласснику в глаз ключ от квартиры

06 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Нефтеюганский школьник терроризирует весь класс Фото: Анна Майорова © URA.RU Нефтеюганский школьник воткнул однокласснику ключ от квартиры в глаз. Об этом URA.RU сообщил один из родителей ученика, который учится в этой школе. «Инцидент произошел в третьем классе. Мальчик просто ткнул в глаз ключом своему однокласснику. Ребенок постоянно доставляет хлопоты одноклассникам. Уже не первый акт насилия по отношению к другим детям. При этом никто его не выгоняет из школы и никакой ответственности он не несет. Ему всего лишь 9 лет», — сообщил инсайдер. В мэрии Нефтеюганска сообщили URA.RU, что зрению пострадавшего ребенка ничего не угрожает и после обращения за медицинской помощью он получает амбулаторное лечение. «В целях урегулирования сложившейся ситуации администрацией МБОУ „СОШ №10“ для обучающегося организовано индивидуальное обучение в соответствии с учебным планом, проведена работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. О сложившейся ситуации проинформированы службы системы профилактики. С целью получения консультаций и рекомендаций по коррекции и профилактике нежелательного поведения для обучающегося составлена и реализуется межведомственная индивидуальная программа социально-педагогической реабилитации», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что школьница из Ханты-Мансийска отправлена в колонию за попытку продать наркотики. Она была задержана во время их сбыта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нефтеюганский школьник воткнул однокласснику ключ от квартиры в глаз. Об этом URA.RU сообщил один из родителей ученика, который учится в этой школе. «Инцидент произошел в третьем классе. Мальчик просто ткнул в глаз ключом своему однокласснику. Ребенок постоянно доставляет хлопоты одноклассникам. Уже не первый акт насилия по отношению к другим детям. При этом никто его не выгоняет из школы и никакой ответственности он не несет. Ему всего лишь 9 лет», — сообщил инсайдер. В мэрии Нефтеюганска сообщили URA.RU, что зрению пострадавшего ребенка ничего не угрожает и после обращения за медицинской помощью он получает амбулаторное лечение. «В целях урегулирования сложившейся ситуации администрацией МБОУ „СОШ №10“ для обучающегося организовано индивидуальное обучение в соответствии с учебным планом, проведена работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. О сложившейся ситуации проинформированы службы системы профилактики. С целью получения консультаций и рекомендаций по коррекции и профилактике нежелательного поведения для обучающегося составлена и реализуется межведомственная индивидуальная программа социально-педагогической реабилитации», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что школьница из Ханты-Мансийска отправлена в колонию за попытку продать наркотики. Она была задержана во время их сбыта.