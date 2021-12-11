11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В школьных столовых ЯНАО появятся блюда из местной оленины и рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В 120 учреждениях ЯНАО готовят более 10 блюд из местных продуктов Фото:

В школах и детских садах ЯНАО начнут готовить блюда из мяса оленей и рыбы местного производства. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Задачу расширить в школах и детских садах ассортимент блюд из местных продуктов поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сейчас мясо оленя, местная рыба и молоко направляются почти в 120 учреждений», — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, большинство жителей ЯНАО поддерживают идею введения в меню детских садов и школ мясо оленя и рыбы. На данный момент почти в 120 учреждениях готовят более 10 блюд из местных продуктов. Для того чтобы разнообразить меню, производители подготовили резервы продукции.

«Поставка качественной продукции и взаимодействие с местными производителями при организации питания в общеобразовательных объектах — это задача, которая позволит решить сразу два вопроса: дети будут питаться вкусной и экологически чистой пищей, а местные сельхоз товаропроизводители получат максимальное количество заказов на свою продукцию», — приводит слова заместителя директора департамента АПК Любови Охман.

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В школах и детских садах ЯНАО начнут готовить блюда из мяса оленей и рыбы местного производства. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «Задачу расширить в школах и детских садах ассортимент блюд из местных продуктов поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сейчас мясо оленя, местная рыба и молоко направляются почти в 120 учреждений», — говорится в сообщении. Как добавляет пресс-служба, большинство жителей ЯНАО поддерживают идею введения в меню детских садов и школ мясо оленя и рыбы. На данный момент почти в 120 учреждениях готовят более 10 блюд из местных продуктов. Для того чтобы разнообразить меню, производители подготовили резервы продукции. «Поставка качественной продукции и взаимодействие с местными производителями при организации питания в общеобразовательных объектах — это задача, которая позволит решить сразу два вопроса: дети будут питаться вкусной и экологически чистой пищей, а местные сельхоз товаропроизводители получат максимальное количество заказов на свою продукцию», — приводит слова заместителя директора департамента АПК Любови Охман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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