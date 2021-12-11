В школьных столовых ЯНАО появятся блюда из местной оленины и рыбы

В 120 учреждениях ЯНАО готовят более 10 блюд из местных продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах и детских садах ЯНАО начнут готовить блюда из мяса оленей и рыбы местного производства. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Задачу расширить в школах и детских садах ассортимент блюд из местных продуктов поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сейчас мясо оленя, местная рыба и молоко направляются почти в 120 учреждений», — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, большинство жителей ЯНАО поддерживают идею введения в меню детских садов и школ мясо оленя и рыбы. На данный момент почти в 120 учреждениях готовят более 10 блюд из местных продуктов. Для того чтобы разнообразить меню, производители подготовили резервы продукции.

«Поставка качественной продукции и взаимодействие с местными производителями при организации питания в общеобразовательных объектах — это задача, которая позволит решить сразу два вопроса: дети будут питаться вкусной и экологически чистой пищей, а местные сельхоз товаропроизводители получат максимальное количество заказов на свою продукцию», — приводит слова заместителя директора департамента АПК Любови Охман.