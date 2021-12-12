Местная политтусовка ждет назначения Николая Смирнягина третий месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга, гендиректор УК «Академический» (связана с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) Николай Смирнягин передает дела перед назначением на пост главы одноименного района. Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией, преемник Смирнягина в бизнес-структуре уже определен.

«С 10 декабря Смирнягин проходит ряд процедур перед назначением [на пост префекта] — это согласование с силовиками, различная финансовая отчетность, освобождение от текущей должности. Место Смирнягина в управляющей компании, скорее всего, займет Вадим Юн — технический директор», — поделился один из собеседников.

Уточнить у самого Николая Смирнягина, правда ли это, не удалось. Он воздерживается от комментариев по теме до принятия каких-либо официальных решений.

Микрорайон Академический, который застраивает связанная с «Реновой» компания «РСГ-Академическое», официально стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре. То, что этой территорией будет управлять Смирнягин, было решено, по слухам, еще пару лет назад. Проволочка с его назначением, как объясняют источники, якобы связана лишь с бюрократией: городской бюджет на 2021 год не предусматривает расходов на новую префектуру и ее сотрудников.