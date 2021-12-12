Житель Серова выиграл 11 млн рублей в лотерею

Житель Серова (Свердловская область) купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл суперприз — 11 миллионов рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото»
«Участник из Свердловской области 11 декабря купил в розничной точке счастливый билет всего за 40 рублей и выиграл суперприз 11 122 064 рубля», — сообщается на сайте «Столото».
Это не первый случай, когда жители Свердловской области выигрывают в лотерею. Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее миллион рублей. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.
Житель Серова (Свердловская область) купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл суперприз — 11 миллионов рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото» «Участник из Свердловской области 11 декабря купил в розничной точке счастливый билет всего за 40 рублей и выиграл суперприз 11 122 064 рубля», — сообщается на сайте «Столото». Это не первый случай, когда жители Свердловской области выигрывают в лотерею. Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее миллион рублей. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.