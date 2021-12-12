12 декабря 2021
11 декабря 2021

Житель Серова выиграл 11 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Это не первый случай, когда жители Свердловской области выигрывают в лотерею Фото:

Житель Серова (Свердловская область) купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл суперприз — 11 миллионов рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото»

«Участник из Свердловской области 11 декабря купил в розничной точке счастливый билет всего за 40 рублей и выиграл суперприз 11 122 064 рубля», — сообщается на сайте «Столото».

Это не первый случай, когда жители Свердловской области выигрывают в лотерею. Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее миллион рублей. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.

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Житель Серова (Свердловская область) купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл суперприз — 11 миллионов рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото» «Участник из Свердловской области 11 декабря купил в розничной точке счастливый билет всего за 40 рублей и выиграл суперприз 11 122 064 рубля», — сообщается на сайте «Столото». Это не первый случай, когда жители Свердловской области выигрывают в лотерею. Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее миллион рублей. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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