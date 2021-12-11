Прокурор поддержал решение Шумкова в суде по QR-кодам

Курганцы судятся с губернатором Вадимом Шумковым из-за QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В суде по иску курганцев к губернатору Курганской области против введения QR-кодов прокуратура просила суд отказать истцам. По мнению прокуратуры, введение ограничений в области было обосновано и оправдано, передает корреспондент URA.RU

«Спорные пункты оспариваемого постановления губернатора не противоречат статьям 23-24 Конституции РФ, поскольку из его буквального толкования не следует ограничения частной жизни, личной и семейной тайны. Нарушений требований федерального закона №152 „О персональный данных“ и закона № 149 „Об информации“ не допущено, так как нет получения информации частной жизни кого-либо из граждан. Доводы истцов основаны на ином толковании норм действующего законодательства. Находясь в условиях режима повышенной готовности, губернатор обоснованно ввел правовое регулирование. В целях охраны здоровья населения, стремления снизить распространение инфекции введение ограничений оправдано», — отметил прокурор, попросив суд отказать истцам в удовлетворении иска.

На второе заседание суда по QR-кодам пришли шесть истцов. Они просили приобщить к делу видео с записью недопуска одного из истцов в торговый центр из-за отсутствия QR-кода, но суд отказал. Также они задали вопросы представителю правительства Курганской области. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по иску.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление губернатора Курганской области о введении требования предъявлять QR-коды при посещении спортивных, зрелищных мероприятий, организаций из сферы культуры, спорта, общепита, гостиниц, ТРЦ и других заведений. Один из авторов иска в суде пояснила, что против введения на территории Курганской области QR-кодов, против масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Истец предположила, что эти меры придуманы создателем компании Microsoft, миллиардером Биллом Гейтсом.