Курганцы через суд пытаются отменить постановление губернатора о введении обязательных QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Один из авторов искового заявления против введения на территории Курганской области QR-кодов выступает против масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. На судебном заседании 29 ноября женщина предположила, что эти меры придуманы создателем компании Microsoft, миллиардером Биллом Гейтсом, передает корреспондент URA.RU.

«Почему мы должны носить вот эти намордники? Они очень вредны. Ношение маски рушит иммунитет человека. Почему я должна носить маски? Почему я должна соблюдать какие-то дурацкие дистанции? Врач из Колумбии сказал, если человек чихнет, это мгновенно распространяется на все помещение. При чем тут эти 1,5 метра? Это глупости, которые придумал Билл Гейтс, а мы идем на поводу у этого», — возмутилась истица.

Женщина также отметила, что «никакого отношения к здоровью QR-код не имеет». «Вопрос в том, почему ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и исполняют ее требования, абсолютно чуждые нашему народу», — заявила она, отметив, что ВОЗ причастна к развалу СССР. «Вы думаете, они сейчас нам пытаются что-то хорошее сделать?» — спросила истица. Представитель правительства Курганской области на это ответила, что губернатор руководствуется не требованиями ВОЗ, а федеральным законодательством РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление губернатора Курганской области о введении требования предъявлять QR-коды при посещении спортивных, зрелищных мероприятий, организаций из сферы культуры, спорта, общепита, гостиниц, ТРЦ и других заведений. Одна из заявительниц в суде пояснила, что хочет свободно перемещаться и никому ничего не предъявлять.