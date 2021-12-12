12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Александр Моор анонсировал очередной прямой эфир с населением Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал проведение прямого эфира, в рамках которого он ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава области написал в своих социальных сетях.

«Дорогие земляки! 21 декабря в прямом эфире отвечу на волнующие вас вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом», — написал губернатор Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Прямой эфир начнется в 17:00. Вопросы также принимают на электронную почту (info@sovetnik72.com) и по номеру 8 (3452) 515-212.

Прошлый прямой эфир с губернатором Тюменской области прошел 17 августа. Александр Моор получил порядка 1 300 вопросов от жителей, но лично успел ответить лишь на 50 из них. Так, он рассказал, что в регионе изменят систему установления тарифов для новостроек, а к решению проблемы с качеством воды привлекут специалистов из Москвы.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал проведение прямого эфира, в рамках которого он ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава области написал в своих социальных сетях. «Дорогие земляки! 21 декабря в прямом эфире отвечу на волнующие вас вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом», — написал губернатор Александр Моор на своих страницах в социальных сетях. Прямой эфир начнется в 17:00. Вопросы также принимают на электронную почту (info@sovetnik72.com) и по номеру 8 (3452) 515-212. Прошлый прямой эфир с губернатором Тюменской области прошел 17 августа. Александр Моор получил порядка 1 300 вопросов от жителей, но лично успел ответить лишь на 50 из них. Так, он рассказал, что в регионе изменят систему установления тарифов для новостроек, а к решению проблемы с качеством воды привлекут специалистов из Москвы.
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