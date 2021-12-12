Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

Александр Моор анонсировал очередной прямой эфир с населением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал проведение прямого эфира, в рамках которого он ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава области написал в своих социальных сетях.

«Дорогие земляки! 21 декабря в прямом эфире отвечу на волнующие вас вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом», — написал губернатор Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Прямой эфир начнется в 17:00. Вопросы также принимают на электронную почту (info@sovetnik72.com) и по номеру 8 (3452) 515-212.

Прошлый прямой эфир с губернатором Тюменской области прошел 17 августа. Александр Моор получил порядка 1 300 вопросов от жителей, но лично успел ответить лишь на 50 из них. Так, он рассказал, что в регионе изменят систему установления тарифов для новостроек, а к решению проблемы с качеством воды привлекут специалистов из Москвы.