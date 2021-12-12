В челябинских театрах ослабили COVID-ограничения

Порог заполнения залов увеличится до 70% (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 13 декабря порог посещения театров и концертов, введенный из-за COVID, увеличился с 50% до 70%. Об этом URA.RU сообщил министр культуры Алексей Бетехтин.

«С сегодняшнего дня это касается театров и концертной деятельности. Порог заполнения залов увеличился с 50% до 70%. Теперь больше детей и родителей смогут посетить праздничные спектакли», — заявил Бетехтин.

По словам министра, ослабление ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Послабление коронавирусных ограничений в ходе прямой линии 8 декабря анонсировал губернатор Алексей Текслер.

Ранее в качестве стимулирующей меры власти Челябинской области объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде.