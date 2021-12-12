12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В челябинских театрах ослабили COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция балета Дон Кихот в Челябинском театре оперы и балета. Челябинск, артист, искусство, театр, полет, балерина, балет, дон кихот
Порог заполнения залов увеличится до 70% (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 13 декабря порог посещения театров и концертов, введенный из-за COVID, увеличился с 50% до 70%. Об этом URA.RU сообщил министр культуры Алексей Бетехтин.

«С сегодняшнего дня это касается театров и концертной деятельности. Порог заполнения залов увеличился с 50% до 70%. Теперь больше детей и родителей смогут посетить праздничные спектакли», — заявил Бетехтин.

По словам министра, ослабление ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Послабление коронавирусных ограничений в ходе прямой линии 8 декабря анонсировал губернатор Алексей Текслер.

Ранее в качестве стимулирующей меры власти Челябинской области объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде.

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В Челябинской области 13 декабря порог посещения театров и концертов, введенный из-за COVID, увеличился с 50% до 70%. Об этом URA.RU сообщил министр культуры Алексей Бетехтин. «С сегодняшнего дня это касается театров и концертной деятельности. Порог заполнения залов увеличился с 50% до 70%. Теперь больше детей и родителей смогут посетить праздничные спектакли», — заявил Бетехтин. По словам министра, ослабление ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Послабление коронавирусных ограничений в ходе прямой линии 8 декабря анонсировал губернатор Алексей Текслер. Ранее в качестве стимулирующей меры власти Челябинской области объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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