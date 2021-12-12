В Челябинске рестораны и ТРК ослабили пропуск по QR-кодам

Бизнес решил, что проверять паспорта должна полиция (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинске сотрудники ресторанов и торгово-развлекательных комплексов перестали спрашивать документы, удостоверяющие личность, при проверке QR-кодов. Как сообщили URA.RU в одном из ТРК, бизнес принял негласное решение, что проверять паспорта должна полиция. Подобной точки зрения придерживаются и ночные заведения.

«Решили, что проверять паспорта — это дело полиции. Если полиция будет проводит рейды — она вправе проверить документы и сравнить подлинность QR-кодов. У нас, по большому счету, нет таких полномочий», — сообщил URA.RU источник в одном из ТРК.

При этом не все рестораны пошли на послабления. По словам челябинского ресторатора Александра Надеина, в его заведениях сотрудники продолжают спрашивать у посетителей QR-кода вместе с паспортами. Особых неудобств небольшие рестораны из-за проверки документов не испытывают.

«У нас небольшие рестораны, посетителей немного. Отмена проверки документов актуальна для больших ночных клубов и ТРК. Там настолько большой поток людей, что проверять с QR-кодами еще и паспорта, это нереально. Люди начинают толпиться, это провоцирует конфликты между охраной и клиентами — все от этого устали», — считает Надеин.

URA.RU направило в управление Роспотребнадзора по Челябинской области запрос. На момент публикации ответ не поступил. QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в Челябинской области необходимы при посещении культурных, спортивных, и иных массовых мероприятий, объектов розничной торговли, площадь которых свыше 400 квадратных метров, бассейнов, саун. С 1 декабря, до окончания новогодних каникул, данное требование касается заведений общепита. Об этом в ходе прямой линии 8 декабря заявил губернатор Алексей Текслер.