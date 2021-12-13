В Кремле раскрыли, почему Госдума отклонила закон о QR-кодах

Нивелировать негативные последствия от введения QR-кодов в общественном транспорте будет трудно, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте очень сложный технологически и требует скрупулезной экспертной доработки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что реализация поправок не должна привнести новые проблемы россиянам — их интересы являются приоритетом при рассмотрении таких документов.

«Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении таких сложных законопроектов. С самого начала „Единая Россия“ заняла достаточно жесткую позицию. В полном взаимодействии с правительством и Минтрансом они погружались в детали. Стало ясно, что это очень сложный законопроект и нивелировать негативные последствия будет трудно. Документ очень сложный технологически, он требует очень скрупулезной экспертной доработки, которая будет продолжаться», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла с журналистами.

Пресс-секретарь отметил, что отказ Госдумы рассматривать законопроект о QR-кодах — это ответ на реакцию людей. По словам Пескова, меры по борьбе с распространением коронавируса не должны приносить неудобства и неприятности гражданам РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. Он уточнил, что на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что при введении QR-кодов не нужно принимать опрометчивые решения. По его мнению, закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360.