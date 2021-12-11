Курганская активистка высказалась об идее изменить площадь

Оксана Ковалева просит курганские власти не совершать необдуманных шагов по изменению облика площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральную площадь Кургана менять нельзя, так как она является произведением градостроительства. Так считает общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

«Площадь Кургана создана мастерами архитекторами и градостроителями Ленинграда. Она по праву является произведением градостроительства — абсолютно точно просчитаны и подобраны объемы и функционал зданий, их размещение и внешний облик», — написала Оксана Ковалева на своей странице во «ВКонтакте» в ответ на предложение властей изменить центральную площадь Кургана.

Ковалева отмечает, что проект площади выполнен с особым чувством — благодарности Кургану за спасение ленинградских детей в годы Великой Отечественной Войны (1941—1945 гг.), помощь местных жителей ленинградским женщинам и детям в эвакуации. Об уникальности курганской площади говорилось в учебниках по архитектуре. В 2015 году голландский архитектор Кеес Донкерс, побывавший в Кургане, сказал про площадь: «Это лучшее место в городе, и чувствуется, что создано оно с душой». «Работу с таким проектом нельзя поручать всем подряд, даже из состава профессионального сообщества — слишком большая ответственность. Может быть когда-нибудь площадь и изменится, но не сейчас. Всему свое время и не нужно «играть с огнем», — написала общественница, обращаясь к властям.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти задумали изменить центральную площадь Кургана. В разработке концепции мэрия просит помощи у курганцев. Оксана Ковалева ранее высказывалась по ремонту городского сада. По ее мнению, горсад Кургана превращается в простой районный парк.