Челябинских педагогов не пустили на работу без QR-кода

До 11 декабря учителя должны были привиться от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Челябинской области начали отстранять от работы тех учителей, которые не привились от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области, отстраненных сотрудников — единицы. На общей работе системы образования это не отразится.

«В Челябинской области менее 1% сотрудников сферы образования отстранены от работы по причине отсутствия прививки от коронавируса. Речь идет о единичных случаях», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

В мэрии добавили, что педагоги, которые к 11 декабря поставили только один компонент вакцины, будут отстранены ровно до того момента, когда поставят второй компонент. Сотрудники, не поставившие прививку, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо пока не поставят прививку.

В срок до 11 ноября учителя должны были поставить первый компонент вакцины, до 11 декабря — второй. Отмечалось, что в случае отказа от прививки учителей не пустят на работу.