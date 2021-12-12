Все школы района Челябинской области закроются на карантин

Школы закрыли на карантин до 20 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Катав-Ивановском районе Челябинской области с 14 декабря все школы закрываются на карантин. Как сообщили URA.RU в управлении образования района, карантин введен из-за всплеска заболеваемости среди школьников ОРВИ, и продлится до 20 декабря.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение о приостановке учебного процесса во всех школах Катав-Ивановского района с 14 по 20 декабря включительно. Но четверть для школьников продлится до 30 декабря», — сообщили URA.RU в управлении образования района.

Ранее всплеск заболевания ОРВИ был зафиксирован в Снежинске и Озерске (Челябинская область). В Снежинске школы перешли на дистанционный формат обучения до 15 декабря. В Озерске с 14 декабря школы вернулись к очному формату обучения.