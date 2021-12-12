12 декабря 2021
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10 декабря 2021

Все школы района Челябинской области закроются на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Школы закрыли на карантин до 20 декабря Фото:
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В Катав-Ивановском районе Челябинской области с 14 декабря все школы закрываются на карантин. Как сообщили URA.RU в управлении образования района, карантин введен из-за всплеска заболеваемости среди школьников ОРВИ, и продлится до 20 декабря.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение о приостановке учебного процесса во всех школах Катав-Ивановского района с 14 по 20 декабря включительно. Но четверть для школьников продлится до 30 декабря», — сообщили URA.RU в управлении образования района.

Ранее всплеск заболевания ОРВИ был зафиксирован в Снежинске и Озерске (Челябинская область). В Снежинске школы перешли на дистанционный формат обучения до 15 декабря. В Озерске с 14 декабря школы вернулись к очному формату обучения.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области с 14 декабря все школы закрываются на карантин. Как сообщили URA.RU в управлении образования района, карантин введен из-за всплеска заболеваемости среди школьников ОРВИ, и продлится до 20 декабря. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение о приостановке учебного процесса во всех школах Катав-Ивановского района с 14 по 20 декабря включительно. Но четверть для школьников продлится до 30 декабря», — сообщили URA.RU в управлении образования района. Ранее всплеск заболевания ОРВИ был зафиксирован в Снежинске и Озерске (Челябинская область). В Снежинске школы перешли на дистанционный формат обучения до 15 декабря. В Озерске с 14 декабря школы вернулись к очному формату обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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