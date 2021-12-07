Школьники челябинского города не вышли с дистанта

Снежинские школьники будут заниматься дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школам Снежинска (Челябинской области) до 15 декабря продлили дистанционное обучение. Как сообщили URA.RU в администрации города, такое решение штаб принял в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.

«По данным санитарного врача, в Снежинске наблюдается рост ОРВИ. Исходя из этих данных, штаб принял решение на неделю, до 15 декабря включительно, продлить для всех школьников дистанционное обучение», — заявили в мэрии.

В администрации отметили, что продление дистанта было согласованно с первым вице-губернатором региона Ириной Гехт. Ранее Снежинск стал одним из первых закрытых городов, где школьники со 2 по 8 декабря перешли на дистанционную учебу. В данный момент на дистанте также пребывают школьники Озерска.