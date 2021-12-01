01 декабря 2021

Школьников Озерска отправили на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим дистанционного обучения продлится с 4 по 13 декабря Фото:

В Озерске (Челябинская область) решением администрации города всех школьников перевели на дистанционный режим обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, решение было принято из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди школьников.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ принято решение запретить посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Необходимо обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», — сообщили URA.RU в мэрии Озерска.

В пресс-службе добавили, что также принято решение отменить все занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе, с 4 декабря по 13 декабря.

Ранее дистанционный режим обучения был введен в другом городе области — Снежинске. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой.

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В Озерске (Челябинская область) решением администрации города всех школьников перевели на дистанционный режим обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, решение было принято из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди школьников. «В связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ принято решение запретить посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Необходимо обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», — сообщили URA.RU в мэрии Озерска. В пресс-службе добавили, что также принято решение отменить все занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе, с 4 декабря по 13 декабря. Ранее дистанционный режим обучения был введен в другом городе области — Снежинске. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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