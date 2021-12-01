Школьников Озерска отправили на дистант

В Озерске (Челябинская область) решением администрации города всех школьников перевели на дистанционный режим обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, решение было принято из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди школьников.
«В связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ принято решение запретить посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Необходимо обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», — сообщили URA.RU в мэрии Озерска.
В пресс-службе добавили, что также принято решение отменить все занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе, с 4 декабря по 13 декабря.
Ранее дистанционный режим обучения был введен в другом городе области — Снежинске. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой.
В Озерске (Челябинская область) решением администрации города всех школьников перевели на дистанционный режим обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, решение было принято из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди школьников. «В связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ принято решение запретить посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Необходимо обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», — сообщили URA.RU в мэрии Озерска. В пресс-службе добавили, что также принято решение отменить все занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе, с 4 декабря по 13 декабря. Ранее дистанционный режим обучения был введен в другом городе области — Снежинске. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой.