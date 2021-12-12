Свердловчанку, истекавшую кровью, не забирали на лечение без ПЦР

Медики приехали к женщине не сразу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Сухого Лога (Свердловская область) Алена Хорькова около трех недель жаловалась на потерю крови через толстую кишку. Но медики, по ее словам, отказывали ей в госпитализации из-за отсутствия ПЦР-теста.

«Она пришла на работу была вся бледная. Я ее отправила к терапевту, чтобы взяла больничный. Из-за сильного кровотечения ей даже не смогли провести обследование, за которое она заплатила, занимая деньги. В итоге ее отправили домой останавливать кровь», — цитирует коллегу Алены портал E1.

В субботу, 11 декабря, женщина потеряла сознание. По словам родственников, отвезти ее в реанимацию сухоложской больницы удалось только после многократных звонков в медучреждение. «Обсуждать диагноз, состояние пациента и даже сам факт его обращения за медицинской помощью я не могу. Минздравом назначен разбор данного случая», — сообщил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков.