Вирусологи оценили вероятность появления нового вида коронавируса

13 декабря 2021 в 18:07 Размер текста - 17 +

Появление SARS-CoV-3 будет обусловлено случайными событиями Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2, который вызвал коронавирусную пандемию, не поспособствует появлению SARS-CoV-3. Однако последний может появиться при других обстоятельствах. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, профессор, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Появление SARS-CoV-3 никто не может предсказать. Такие вещи происходят, как случайные события. Это может случиться, но неизвестно когда. Он может быть очень эпидемичным, а может и не быть таким. Такие вещи непредсказуемы», — сказал Анатолий Альтштейн. «Из нынешнего вируса может появиться SARS-CoV-2. А SARS-CoV-3, скорее, из какого-то другого вируса появится, но это трудно сказать», — добавил вирусолог. Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов напомнил, что SARS-CoV-2 не появился из SARS-CoV. «Это исключено. Это совершенно два разных вируса. Я досконально не знаю историю предыдущего, но это абсолютно два разных вида. Они, естественно, к одной общей группе коронавируса относятся, но их нельзя путать, и один из другого точно не мог появиться», — уточнил собеседник URA.RU. «SARS-CoV и SARS-CoV-2 отличающиеся вирусы. Их геномы совпадают примерно на 80%. Это два коронавируса похожи друг друга, при этом имеют значительные отличия. Тот вирус не был способен вызвать такую мощную эпидемию, а SARS-CoV-2 оказался способен», — заключил Анатолий Альтштейн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

SARS-CoV-2, который вызвал коронавирусную пандемию, не поспособствует появлению SARS-CoV-3. Однако последний может появиться при других обстоятельствах. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, профессор, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Появление SARS-CoV-3 никто не может предсказать. Такие вещи происходят, как случайные события. Это может случиться, но неизвестно когда. Он может быть очень эпидемичным, а может и не быть таким. Такие вещи непредсказуемы», — сказал Анатолий Альтштейн. «Из нынешнего вируса может появиться SARS-CoV-2. А SARS-CoV-3, скорее, из какого-то другого вируса появится, но это трудно сказать», — добавил вирусолог. Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов напомнил, что SARS-CoV-2 не появился из SARS-CoV. «Это исключено. Это совершенно два разных вируса. Я досконально не знаю историю предыдущего, но это абсолютно два разных вида. Они, естественно, к одной общей группе коронавируса относятся, но их нельзя путать, и один из другого точно не мог появиться», — уточнил собеседник URA.RU. «SARS-CoV и SARS-CoV-2 отличающиеся вирусы. Их геномы совпадают примерно на 80%. Это два коронавируса похожи друг друга, при этом имеют значительные отличия. Тот вирус не был способен вызвать такую мощную эпидемию, а SARS-CoV-2 оказался способен», — заключил Анатолий Альтштейн.