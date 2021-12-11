11 декабря 2021
10 декабря 2021

Администрация Сургута реформирует пиар-блок

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Мэрия Сургута вновь реформирует пиар-блок Фото:

Администрация Сургута собирается реформировать пиар-блок, создав департамент массовых коммуникаций и аналитики. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по нормотворчеству, на который был вынесен вопрос об изменении структуры мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Чиновники хотят объединить существующее управление массовых коммуникаций и управление внешних и общественных связей в одну структуру. «Объединение функций указанных подразделений в единой структуре приведет к оптимизации деятельности администрации в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, построение эффективной системы обратной связи с использованием современных цифровых технологий», — прокомментировала начальник управления кадров и муниципальной службы мэрии Сургута Наталья Бандура. Штатная численность нового подразделения составит 30 человек. Чиновница также уточнила, что отдел по организации протокола будет выведен в отдельную структуру. В нем будет работать три человека.

Члены думского комитета поддержали решение городской администрации реформировать пиар-блок. Предполагается, что новая структура мэрии может быть принята на заседании сургутской думы 20 декабря. А все изменения произойдут уже после Нового года.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в администрации Сургута был создан департамент имущественных и земельных отношений. Он стал самым большим структурным подразделением мэрии.

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Администрация Сургута собирается реформировать пиар-блок, создав департамент массовых коммуникаций и аналитики. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по нормотворчеству, на который был вынесен вопрос об изменении структуры мэрии, передает корреспондент URA.RU. Чиновники хотят объединить существующее управление массовых коммуникаций и управление внешних и общественных связей в одну структуру. «Объединение функций указанных подразделений в единой структуре приведет к оптимизации деятельности администрации в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, построение эффективной системы обратной связи с использованием современных цифровых технологий», — прокомментировала начальник управления кадров и муниципальной службы мэрии Сургута Наталья Бандура. Штатная численность нового подразделения составит 30 человек. Чиновница также уточнила, что отдел по организации протокола будет выведен в отдельную структуру. В нем будет работать три человека. Члены думского комитета поддержали решение городской администрации реформировать пиар-блок. Предполагается, что новая структура мэрии может быть принята на заседании сургутской думы 20 декабря. А все изменения произойдут уже после Нового года. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в администрации Сургута был создан департамент имущественных и земельных отношений. Он стал самым большим структурным подразделением мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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