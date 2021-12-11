Жителям ЯНАО дали площадку для общения с коммунальщиками

Программа «Умный помощник ЖКХ» доступна для скачивания на телефонах Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Власти ЯНАО запустили цифровой сервис «Умный помощник», который позволит жителям региона общаться онлайн с управляющими компаниями и ТСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«В этом году возможности коммуникации с представителями жилищно-коммунальной сферы у ямальцев расширились. В августе в регионе запустили новый цифровой сервис — „Умный помощник“. Он работает в форме чат-бота: обращение в УК и ТСЖ можно отправить напрямую», — говорится в сообщении.

В декабре в сервисе зарегистрировалось две тысячи жителей ЯНАО и 61 управляющая организация. В приложении также можно узнать информацию о своем доме и сроках проведения капитального ремонта.

«Это хороший инструмент взаимодействия между управляющими компаниями и населением. Также для ямальцев, пользующихся сервисом, со следующего года будет работать бонусная программа, сейчас этот вопрос прорабатывается с муниципальными образованиями Ямала», — приводит слова замгубернатора, директора департамента госжилнадзора ЯНАО Сергея Карасева пресс-служба правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники жилья в ЯНАО смогут проводить свои собрания в онлайн-формате. Для этого власти запустили сервис онлайн проведения собраний и голосований на платформе «ГИС ЖКХ».