11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Жителям ЯНАО дали площадку для общения с коммунальщиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальные проекты

Власти ЯНАО запустили цифровой сервис «Умный помощник», который позволит жителям региона общаться онлайн с управляющими компаниями и ТСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«В этом году возможности коммуникации с представителями жилищно-коммунальной сферы у ямальцев расширились. В августе в регионе запустили новый цифровой сервис — „Умный помощник“. Он работает в форме чат-бота: обращение в УК и ТСЖ можно отправить напрямую», — говорится в сообщении.

В декабре в сервисе зарегистрировалось две тысячи жителей ЯНАО и 61 управляющая организация. В приложении также можно узнать информацию о своем доме и сроках проведения капитального ремонта.

«Это хороший инструмент взаимодействия между управляющими компаниями и населением. Также для ямальцев, пользующихся сервисом, со следующего года будет работать бонусная программа, сейчас этот вопрос прорабатывается с муниципальными образованиями Ямала», — приводит слова замгубернатора, директора департамента госжилнадзора ЯНАО Сергея Карасева пресс-служба правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники жилья в ЯНАО смогут проводить свои собрания в онлайн-формате. Для этого власти запустили сервис онлайн проведения собраний и голосований на платформе «ГИС ЖКХ».

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Власти ЯНАО запустили цифровой сервис «Умный помощник», который позволит жителям региона общаться онлайн с управляющими компаниями и ТСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «В этом году возможности коммуникации с представителями жилищно-коммунальной сферы у ямальцев расширились. В августе в регионе запустили новый цифровой сервис — „Умный помощник“. Он работает в форме чат-бота: обращение в УК и ТСЖ можно отправить напрямую», — говорится в сообщении. В декабре в сервисе зарегистрировалось две тысячи жителей ЯНАО и 61 управляющая организация. В приложении также можно узнать информацию о своем доме и сроках проведения капитального ремонта. «Это хороший инструмент взаимодействия между управляющими компаниями и населением. Также для ямальцев, пользующихся сервисом, со следующего года будет работать бонусная программа, сейчас этот вопрос прорабатывается с муниципальными образованиями Ямала», — приводит слова замгубернатора, директора департамента госжилнадзора ЯНАО Сергея Карасева пресс-служба правительства. Ранее URA.RU сообщало, что собственники жилья в ЯНАО смогут проводить свои собрания в онлайн-формате. Для этого власти запустили сервис онлайн проведения собраний и голосований на платформе «ГИС ЖКХ».
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