Собственники жилья в ЯНАО будут проводить собрания онлайн

Для программы «ГИС ЖКХ» планируется расширить взаимодействие с порталом «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В ЯНАО для собственников квартир запустили сервис онлайн проведения собраний и голосований на платформе «ГИС ЖКХ». Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Проводить общие собрания собственников, принимать участие в совместных электронных голосованиях, обсуждать вопросы и проблемы с соседями ямальцы теперь могут, не выходя из квартиры с помощью интернет-портала „ГИС ЖКХ“», — говорится в сообщении правительства.

Инициатором собрания жильцов в онлайн формате может также стать управляющая компании и ТСЖ. Для удобства было сделано мобильное приложение «ГИС ЖКХ NEW» для iOS и Android, которое сохраняет все функции сайта.

Задачу по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в цифровой формат поставлена президентом страны. Это позволит избавиться от заполнения бумаг на каждом собрании собственников. Программа «ГИС ЖКХ», будет интегрированная с другими информационными системами, а также будет расширено ее взаимодействие с порталом «Госуслуги».

«Проведение общего собрания собственников в ГИС ЖКХ — это в первую очередь удобно. Принять решение по своему дому можно прямо из квартиры, посовещаться с членами семьи и сделать правильный выбор», — приводит слова заместитель директора департамента Госжилнадзора ЯНАО Ирина Иконникова пресс-служба.