СМИ: к замглавы свердловской ГАИ пришла проверка ФСБ

Сотрудники ФСБ искали следы коррупционных преступлений в ведомстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К замначальника автоинспекции Свердловской области Игорю Заховаеву пришла проверка ФСБ после сообщений о коррупции в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В пятницу была неожиданная проверка в МРЭО. Поводом стало „крышевание“ автошкол за вознаграждение», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение источника. Он считает, что жители Екатеринбурга жаловались на взятки, которые могут получать сотрудники свердловского ГИБДД. Заховаева подозревают в коррупции, уверен собеседник портала.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе свердловского ГИБДД на момент публикации не ответили на вопрос журналиста.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о случаях коррупции в силовых ведомствах России. Он отметил, что ни одно преступление, связанное со взятками, не было скрыто.