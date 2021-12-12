12 декабря 2021

СМИ: к замглавы свердловской ГАИ пришла проверка ФСБ

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Сотрудники ФСБ искали следы коррупционных преступлений в ведомстве Фото:

К замначальника автоинспекции Свердловской области Игорю Заховаеву пришла проверка ФСБ после сообщений о коррупции в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В пятницу была неожиданная проверка в МРЭО. Поводом стало „крышевание“ автошкол за вознаграждение», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение источника. Он считает, что жители Екатеринбурга жаловались на взятки, которые могут получать сотрудники свердловского ГИБДД. Заховаева подозревают в коррупции, уверен собеседник портала.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе свердловского ГИБДД на момент публикации не ответили на вопрос журналиста.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о случаях коррупции в силовых ведомствах России. Он отметил, что ни одно преступление, связанное со взятками, не было скрыто.

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К замначальника автоинспекции Свердловской области Игорю Заховаеву пришла проверка ФСБ после сообщений о коррупции в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «В пятницу была неожиданная проверка в МРЭО. Поводом стало „крышевание“ автошкол за вознаграждение», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение источника. Он считает, что жители Екатеринбурга жаловались на взятки, которые могут получать сотрудники свердловского ГИБДД. Заховаева подозревают в коррупции, уверен собеседник портала. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе свердловского ГИБДД на момент публикации не ответили на вопрос журналиста. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о случаях коррупции в силовых ведомствах России. Он отметил, что ни одно преступление, связанное со взятками, не было скрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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