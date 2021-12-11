Власти Кургана поделились планами по изменению площади

На площади Кургана планируют сделать архитектурно-художественную подсветку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На площади Кургана могут установить дополнительные элементы благоустройства, архитектурно-художественную подсветку и частично заменить перекрытие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сейчас в Кургане активно ведется работа по благоустройству города и особое внимание уделено общественным пространствам. <…> [Изменения] будут направлены на формирование и улучшение существующего пространства посредством установки дополнительных элементов благоустройства, архитектурно-художественной подсветки, а также, возможно, частичной замены покрытия», — объяснили в мэрии.

Представители администрации отметили, что власти не планируют менять исторически сложившиеся объемно-планировочные решения площади и ранее размещенные на ней объекты монументального искусства. Горожане и представители профессиональных сообществ могут до 31 декабря направить свои предложения по благоустройству площади в городской департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.

Представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области Оксана Ковалева считает, что площадь менять нельзя. По ее словам, на площади «абсолютно точно просчитаны и подобраны объемы и функционал зданий, их размещение и внешний облик». Также она отметила, что об уникальности курганской площади говорилось в учебниках по архитектуре.