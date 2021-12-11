Губернатор ЯНАО выделил деньги для решения проблем ЖКХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2021 году выделил дополнительные деньги для решения проблем с ЖКХ города Тарко-Сале. Об этом он сообщил на встрече с главой Пуровсокого района Антоном Колодиным.
«В Тарко-Сале сложная ситуация с коммуникациями, сети старые и требуют замены. В этом году району были выделены дополнительные средства на решение самых острых вопросов. В дальнейшем будем комплексно подходить к задаче и модернизировать сети», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.
В Тарко-Сале в 2021 году были капитально отремонтированы участки сети тепловодоснабжения в микрорайонах Геолог, Советский, Комсомольский и на улице Победы. Также для создания возможности дополнительного строительства в райцентре возведут новую котельную на 45 МВт.
На данный момент в Тарко-Сале возводят 14 новый домов для 879 семей, проживающих в аварийных квартирах. Помимо этого, строится новая школа на 400 человек, открытие которой разгрузит другие образовательные учреждения и обеспечит шаговую доступность проживающим на улице Газпромовской.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2021 году выделил дополнительные деньги для решения проблем с ЖКХ города Тарко-Сале. Об этом он сообщил на встрече с главой Пуровсокого района Антоном Колодиным. «В Тарко-Сале сложная ситуация с коммуникациями, сети старые и требуют замены. В этом году району были выделены дополнительные средства на решение самых острых вопросов. В дальнейшем будем комплексно подходить к задаче и модернизировать сети», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. В Тарко-Сале в 2021 году были капитально отремонтированы участки сети тепловодоснабжения в микрорайонах Геолог, Советский, Комсомольский и на улице Победы. Также для создания возможности дополнительного строительства в райцентре возведут новую котельную на 45 МВт. На данный момент в Тарко-Сале возводят 14 новый домов для 879 семей, проживающих в аварийных квартирах. Помимо этого, строится новая школа на 400 человек, открытие которой разгрузит другие образовательные учреждения и обеспечит шаговую доступность проживающим на улице Газпромовской.