Губернатор ЯНАО выделил деньги для решения проблем ЖКХ

Дмитрий Артюхов выделил дополнительные деньги для решения проблем ЖКХ Тарко-Сале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2021 году выделил дополнительные деньги для решения проблем с ЖКХ города Тарко-Сале. Об этом он сообщил на встрече с главой Пуровсокого района Антоном Колодиным.

«В Тарко-Сале сложная ситуация с коммуникациями, сети старые и требуют замены. В этом году району были выделены дополнительные средства на решение самых острых вопросов. В дальнейшем будем комплексно подходить к задаче и модернизировать сети», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

В Тарко-Сале в 2021 году были капитально отремонтированы участки сети тепловодоснабжения в микрорайонах Геолог, Советский, Комсомольский и на улице Победы. Также для создания возможности дополнительного строительства в райцентре возведут новую котельную на 45 МВт.

На данный момент в Тарко-Сале возводят 14 новый домов для 879 семей, проживающих в аварийных квартирах. Помимо этого, строится новая школа на 400 человек, открытие которой разгрузит другие образовательные учреждения и обеспечит шаговую доступность проживающим на улице Газпромовской.