11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В больнице ЯНАО пациент с переломом до утра ждал врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, каталка, кровать, коридор больницы, медицина, больница
В Лабытнанги житель с открытым переломом ждал врача до утра Фото:

В городской больнице Лабытнанги пациент с открытым переломом ждал врача до утра. Об этом пострадавший Михаил Евстифеев сообщил в группе «Лабытнанги Info» в сети «ВКонтакте».

«Сломал сегодня ногу на курорте Октябрьский, меня положили в больницу. Лежу уже примерно минут 30. Из-под носка течет кровь — открытый перелом. Я полураздетый, кричу от боли. Врач сказал — лежи, жди до утра, врачей нет», — написал Михаил в социальных сетях.

Жителю с открытым переломом провели рентгенологическое исследование и госпитализировали в хирургическое отделение 12 декабря. Как сообщила в комментариях городская больница Лабытнанги, пациента осмотрел травматолог 13 декабря. Его жизни ничего не угрожает.

«Вся медпомощь была оказана сразу в полном объеме дежурным врачом, проведена диагностика, была определена тактика дальнейшего ведения пациента, затем в больницу прибыл врач-траматолог, который провел успешную операцию», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО.

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В городской больнице Лабытнанги пациент с открытым переломом ждал врача до утра. Об этом пострадавший Михаил Евстифеев сообщил в группе «Лабытнанги Info» в сети «ВКонтакте». «Сломал сегодня ногу на курорте Октябрьский, меня положили в больницу. Лежу уже примерно минут 30. Из-под носка течет кровь — открытый перелом. Я полураздетый, кричу от боли. Врач сказал — лежи, жди до утра, врачей нет», — написал Михаил в социальных сетях. Жителю с открытым переломом провели рентгенологическое исследование и госпитализировали в хирургическое отделение 12 декабря. Как сообщила в комментариях городская больница Лабытнанги, пациента осмотрел травматолог 13 декабря. Его жизни ничего не угрожает. «Вся медпомощь была оказана сразу в полном объеме дежурным врачом, проведена диагностика, была определена тактика дальнейшего ведения пациента, затем в больницу прибыл врач-траматолог, который провел успешную операцию», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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