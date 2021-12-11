В больнице ЯНАО пациент с переломом до утра ждал врача

13 декабря 2021 в 19:28 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги житель с открытым переломом ждал врача до утра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В городской больнице Лабытнанги пациент с открытым переломом ждал врача до утра. Об этом пострадавший Михаил Евстифеев сообщил в группе «Лабытнанги Info» в сети «ВКонтакте». «Сломал сегодня ногу на курорте Октябрьский, меня положили в больницу. Лежу уже примерно минут 30. Из-под носка течет кровь — открытый перелом. Я полураздетый, кричу от боли. Врач сказал — лежи, жди до утра, врачей нет», — написал Михаил в социальных сетях. Жителю с открытым переломом провели рентгенологическое исследование и госпитализировали в хирургическое отделение 12 декабря. Как сообщила в комментариях городская больница Лабытнанги, пациента осмотрел травматолог 13 декабря. Его жизни ничего не угрожает. «Вся медпомощь была оказана сразу в полном объеме дежурным врачом, проведена диагностика, была определена тактика дальнейшего ведения пациента, затем в больницу прибыл врач-траматолог, который провел успешную операцию», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городской больнице Лабытнанги пациент с открытым переломом ждал врача до утра. Об этом пострадавший Михаил Евстифеев сообщил в группе «Лабытнанги Info» в сети «ВКонтакте». «Сломал сегодня ногу на курорте Октябрьский, меня положили в больницу. Лежу уже примерно минут 30. Из-под носка течет кровь — открытый перелом. Я полураздетый, кричу от боли. Врач сказал — лежи, жди до утра, врачей нет», — написал Михаил в социальных сетях. Жителю с открытым переломом провели рентгенологическое исследование и госпитализировали в хирургическое отделение 12 декабря. Как сообщила в комментариях городская больница Лабытнанги, пациента осмотрел травматолог 13 декабря. Его жизни ничего не угрожает. «Вся медпомощь была оказана сразу в полном объеме дежурным врачом, проведена диагностика, была определена тактика дальнейшего ведения пациента, затем в больницу прибыл врач-траматолог, который провел успешную операцию», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО.