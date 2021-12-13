В Пермском крае продается охраняемая усадьба с бассейном и СПА

Усадьба расположена в закрытом охраняемом поселке (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском элитном поселке «Новая Слобода» в деревне Кондратово продают двухэтажную усадьбу за 55 млн рублей. Поселок с огороженной территорией охраняется, а также имеет собственную детскую площадку и часовню. Объявление о продаже дома размещено на портале «Авито».

«Продается двухэтажный жилой дом общей площадью 985 кв. м. Стоимость 55 млн рублей», — сообщается в объявлении. Коттедж расположен на участке 15 соток.

В двухэтажном доме имеются бассейн, СПА-комплекс с баней, массажным комплексом и тренажерным залом, кухня, барная стойка, кинозал, зимний сад с выходом на веранду и два гаража на шесть машин. На земельном участке выполнен ландшафтный дизайн с хвойными деревьями, ягодными кустами и теплицами.

В доме имеются бассейн и СПА-комплекс Авито

На участке выполнен ландшафтный дизайн Авито