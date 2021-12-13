В Telegram благодарят Володина за отказ от QR-кодов на транспорте. «Наконец-то нас, ботов, услышали»

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Организационное собрание фракции политической партии
Ранее Вячеслав Володин объявил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте Фото:
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Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале уточнил, что такое решение было принято с учетом мнений регионов и граждан. В комментариях к записи подписчики политика начали активно благодарить его за решение снять законопроект с рассмотрения. Всего под постом набралось более 50 тысяч восторженных отзывов.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Подписчики председателя Госдумы начали активно благодарить его за такое решение. Многие настаивали на том, чтобы с рассмотрения сняли второй законопроект — о введении QR-кодов в общественных местах. Некоторые также благодарили президента РФ Владимира Путина. Ранее Володин рассказал, что именно глава государства повлиял на решение Госдумы не рассматривать закон о QR-кодах на транспорте.

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Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале уточнил, что такое решение было принято с учетом мнений регионов и граждан. В комментариях к записи подписчики политика начали активно благодарить его за решение снять законопроект с рассмотрения. Всего под постом набралось более 50 тысяч восторженных отзывов. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Подписчики председателя Госдумы начали активно благодарить его за такое решение. Многие настаивали на том, чтобы с рассмотрения сняли второй законопроект — о введении QR-кодов в общественных местах. Некоторые также благодарили президента РФ Владимира Путина. Ранее Володин рассказал, что именно глава государства повлиял на решение Госдумы не рассматривать закон о QR-кодах на транспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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