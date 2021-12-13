В Telegram благодарят Володина за отказ от QR-кодов на транспорте. «Наконец-то нас, ботов, услышали»

13 декабря 2021 в 21:15 Размер текста - 17 +

Ранее Вячеслав Володин объявил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале уточнил, что такое решение было принято с учетом мнений регионов и граждан. В комментариях к записи подписчики политика начали активно благодарить его за решение снять законопроект с рассмотрения. Всего под постом набралось более 50 тысяч восторженных отзывов. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Подписчики председателя Госдумы начали активно благодарить его за такое решение. Многие настаивали на том, чтобы с рассмотрения сняли второй законопроект — о введении QR-кодов в общественных местах. Некоторые также благодарили президента РФ Владимира Путина. Ранее Володин рассказал, что именно глава государства повлиял на решение Госдумы не рассматривать закон о QR-кодах на транспорте. Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале уточнил, что такое решение было принято с учетом мнений регионов и граждан. В комментариях к записи подписчики политика начали активно благодарить его за решение снять законопроект с рассмотрения. Всего под постом набралось более 50 тысяч восторженных отзывов. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Подписчики председателя Госдумы начали активно благодарить его за такое решение. Многие настаивали на том, чтобы с рассмотрения сняли второй законопроект — о введении QR-кодов в общественных местах. Некоторые также благодарили президента РФ Владимира Путина. Ранее Володин рассказал, что именно глава государства повлиял на решение Госдумы не рассматривать закон о QR-кодах на транспорте.