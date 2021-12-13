Глава Рособрнадзора предложил новую альтернативу ЕГЭ

13 декабря 2021 в 22:13 Размер текста - 17 +

Школьники смогут поступить в вуз по портфолио, сообщил Анзор Музаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника, может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Такое мнение выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он предложил создать объективную систему учета значимых достижений ребенка. «Это копилка достижений. Сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11-х классов: они активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, потому что это нужно для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — цитирует Анзора Музаева «Российская газета». По словам главы Рособрнадзора, школьники смогут набирать баллы за победы в спортивных соревнованиях, участие в волонтерских и творческих проектах. Все значимые достижения будут фиксироваться в определенных центрах, которым доверяют, в том числе, Минпросвещения и Минобрнауки. Музаев отметил, что уже сейчас учащиеся старших классов могут поступать в вузы с помощью результатов олимпиад. Он уточнил, что пока вузы еще не готовы к приему студентов по портфолио. Сначала им нужно увидеть готовый «продукт» или хотя бы апробированный прототип, уточнил Музаев. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство готово рассмотреть различные инициативы по улучшению ЕГЭ. Однако идеи с конкретными мерами к ним пока не поступали. В частности, Музаев не услышал никаких предложений от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ранее он предложил вернуть советскую систему образования и отменить ЕГЭ. По мнению Бастрыкина, это «пытка для молодежи», передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника, может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Такое мнение выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он предложил создать объективную систему учета значимых достижений ребенка. «Это копилка достижений. Сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11-х классов: они активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, потому что это нужно для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — цитирует Анзора Музаева «Российская газета». По словам главы Рособрнадзора, школьники смогут набирать баллы за победы в спортивных соревнованиях, участие в волонтерских и творческих проектах. Все значимые достижения будут фиксироваться в определенных центрах, которым доверяют, в том числе, Минпросвещения и Минобрнауки. Музаев отметил, что уже сейчас учащиеся старших классов могут поступать в вузы с помощью результатов олимпиад. Он уточнил, что пока вузы еще не готовы к приему студентов по портфолио. Сначала им нужно увидеть готовый «продукт» или хотя бы апробированный прототип, уточнил Музаев. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство готово рассмотреть различные инициативы по улучшению ЕГЭ. Однако идеи с конкретными мерами к ним пока не поступали. В частности, Музаев не услышал никаких предложений от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ранее он предложил вернуть советскую систему образования и отменить ЕГЭ. По мнению Бастрыкина, это «пытка для молодежи», передает «Национальная служба новостей».