Минэнерго предложило разрешить продажу пива на АЗС

14 декабря 2021 в 04:40 Размер текста - 17 +

В Минэнерго РФ считают, что продажа алкоголя повысит доходность АЗС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минэнерго предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности. Об этом сообщается в проекте доклада министерства энергетики в правительство РФ. Как следует из документа, продажи спиртного могут улучшить доходность автозаправочной станции, передают «Известия». Минпромторгу предложено вернуться к «рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что идея торговли пивом на заправках потеряла свою актуальность, так как в крупных городах покупатели не испытывают проблем с приобретением спиртного. «Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — отметил эксперт. «Снятие запрета — это дополнительно 30—40 копеек [дохода] на литр бензина», — считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев добавил, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса, в условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток. Закон о запрете на продажу алкогольной продукции на АЗС был принят в 2012 году. В 2018 инициатива о снятии запрета была почти одобрена, но в итоге ее отправили на доработку, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минэнерго предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности. Об этом сообщается в проекте доклада министерства энергетики в правительство РФ. Как следует из документа, продажи спиртного могут улучшить доходность автозаправочной станции, передают «Известия». Минпромторгу предложено вернуться к «рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что идея торговли пивом на заправках потеряла свою актуальность, так как в крупных городах покупатели не испытывают проблем с приобретением спиртного. «Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — отметил эксперт. «Снятие запрета — это дополнительно 30—40 копеек [дохода] на литр бензина», — считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев добавил, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса, в условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток. Закон о запрете на продажу алкогольной продукции на АЗС был принят в 2012 году. В 2018 инициатива о снятии запрета была почти одобрена, но в итоге ее отправили на доработку, пишет RT.