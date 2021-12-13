Минэнерго предложило разрешить продажу пива на АЗС

Минэнерго предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности. Об этом сообщается в проекте доклада министерства энергетики в правительство РФ.
Как следует из документа, продажи спиртного могут улучшить доходность автозаправочной станции, передают «Известия». Минпромторгу предложено вернуться к «рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции».
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что идея торговли пивом на заправках потеряла свою актуальность, так как в крупных городах покупатели не испытывают проблем с приобретением спиртного. «Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — отметил эксперт.
«Снятие запрета — это дополнительно 30—40 копеек [дохода] на литр бензина», — считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев добавил, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса, в условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток.
Закон о запрете на продажу алкогольной продукции на АЗС был принят в 2012 году. В 2018 инициатива о снятии запрета была почти одобрена, но в итоге ее отправили на доработку, пишет RT.
Минэнерго предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях для повышения их доходности. Об этом сообщается в проекте доклада министерства энергетики в правительство РФ. Как следует из документа, продажи спиртного могут улучшить доходность автозаправочной станции, передают «Известия». Минпромторгу предложено вернуться к «рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что идея торговли пивом на заправках потеряла свою актуальность, так как в крупных городах покупатели не испытывают проблем с приобретением спиртного. «Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — отметил эксперт. «Снятие запрета — это дополнительно 30—40 копеек [дохода] на литр бензина», — считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев добавил, что продажа алкоголя на заправках станет подспорьем для бизнеса, в условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток. Закон о запрете на продажу алкогольной продукции на АЗС был принят в 2012 году. В 2018 инициатива о снятии запрета была почти одобрена, но в итоге ее отправили на доработку, пишет RT.