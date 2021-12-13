13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Курганские полицейские дежурят возле школ из-за угрозы нападения. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полицейская машина, полиция, наряд полиции
В Курганской области полиция дежурит возле школ Фото:

Курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина — в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Источники URA.RU в силовом блоке сообщили, что отрабатывают поступившую информацию о вероятном нападении.

«В УМВД по Курганской области поступила информация, что 14 декабря неустановленное лицо планирует совершить нападение на одну из школ с использованием огнестрельного оружия. Учебное заведение и населенный пункт неизвестны», — говорится в копии документа за подписью врио начальника УМВД по Курганской области Александра Воронежского.

Там указано, что возле каждой из школ полиция должна поставить аттестованного сотрудника с табельным оружием. Дежурство должно быть организовано с 7:30 до 18:00. Школам при этом рекомендовано ввести усиленный пропускной режим. Каждый сотрудник полиции несет персональную ответственность за недопущение происшествий. Аналогичная информация появились в одном из курганских telegram-каналов с приложением документа УМВД.

В пресс-службу УМВД по Курганской области направлен запрос. На момент написания новости комментарий не поступил.

Школы Курганской области получили такое письмо от замначальника УМВД

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Курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина — в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Источники URA.RU в силовом блоке сообщили, что отрабатывают поступившую информацию о вероятном нападении. «В УМВД по Курганской области поступила информация, что 14 декабря неустановленное лицо планирует совершить нападение на одну из школ с использованием огнестрельного оружия. Учебное заведение и населенный пункт неизвестны», — говорится в копии документа за подписью врио начальника УМВД по Курганской области Александра Воронежского. Там указано, что возле каждой из школ полиция должна поставить аттестованного сотрудника с табельным оружием. Дежурство должно быть организовано с 7:30 до 18:00. Школам при этом рекомендовано ввести усиленный пропускной режим. Каждый сотрудник полиции несет персональную ответственность за недопущение происшествий. Аналогичная информация появились в одном из курганских telegram-каналов с приложением документа УМВД. В пресс-службу УМВД по Курганской области направлен запрос. На момент написания новости комментарий не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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