В Курганской области полиция дежурит возле школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина — в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Источники URA.RU в силовом блоке сообщили, что отрабатывают поступившую информацию о вероятном нападении.

«В УМВД по Курганской области поступила информация, что 14 декабря неустановленное лицо планирует совершить нападение на одну из школ с использованием огнестрельного оружия. Учебное заведение и населенный пункт неизвестны», — говорится в копии документа за подписью врио начальника УМВД по Курганской области Александра Воронежского.

Там указано, что возле каждой из школ полиция должна поставить аттестованного сотрудника с табельным оружием. Дежурство должно быть организовано с 7:30 до 18:00. Школам при этом рекомендовано ввести усиленный пропускной режим. Каждый сотрудник полиции несет персональную ответственность за недопущение происшествий. Аналогичная информация появились в одном из курганских telegram-каналов с приложением документа УМВД.

В пресс-службу УМВД по Курганской области направлен запрос. На момент написания новости комментарий не поступил.

Школы Курганской области получили такое письмо от замначальника УМВД Скрин копии письма УМВД из telegram-канала «Курганский сплетник»