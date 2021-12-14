В нескольких аэропортах столицы отменили рейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве задержали или отменили десятки авиарейсов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов.

Во Внуково утром 14 декабря отменены два рейса и еще четыре задержаны из-за метеоусловий. В Шереметьево отменили пять рейсов. В Домодедово один вылет отменен и еще около 20 задерживаются, указано на онлайн-табло аэропорта.

В Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, передает RT со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, такого снегопада не было в этот день на протяжении 28 лет.

Во Внуково задерживают вылеты Скриншот онлайн-табло Внуково

В Шереметьево отменили несколько рейсов Скриншот онлайн-табло Шереметьево

В Домодедово задерживают вылеты Скриншот онлайн-табло Домодедово