Рекордный снегопад сорвал десятки авиарейсов в Москве. Скрин

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В нескольких аэропортах столицы отменили рейсы Фото:

В Москве задержали или отменили десятки авиарейсов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов.

Во Внуково утром 14 декабря отменены два рейса и еще четыре задержаны из-за метеоусловий. В Шереметьево отменили пять рейсов. В Домодедово один вылет отменен и еще около 20 задерживаются, указано на онлайн-табло аэропорта.

В Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, передает RT со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, такого снегопада не было в этот день на протяжении 28 лет.

Во Внуково задерживают вылеты
В Шереметьево отменили несколько рейсов
В Домодедово задерживают вылеты

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В Москве задержали или отменили десятки авиарейсов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов. Во Внуково утром 14 декабря отменены два рейса и еще четыре задержаны из-за метеоусловий. В Шереметьево отменили пять рейсов. В Домодедово один вылет отменен и еще около 20 задерживаются, указано на онлайн-табло аэропорта. В Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, передает RT со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, такого снегопада не было в этот день на протяжении 28 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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