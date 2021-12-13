Мэрия Екатеринбурга озвучила план реновации на 2022 год

В 2022 году в программу реновации войдут еще несколько кварталов Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

В программу комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Екатеринбурге в 2022 году будут включены еще семь-десять площадок — в дополнение к трем уже выбранным. Об этом на круглом столе в ИД «Коммерсант-Урал» рассказал профильный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«[В следующем году] планируем еще семь-десять площадок включить в программу КРТ», — сообщил Галямов. По его словам, жители домов, которым уже предложено поучаствовать в реновации, в основном одобряют процедуру.

Первые три участка для реновации в Екатеринбурге определили в ноябре. В зону КРТ попали 42 дома в Орджоникидзевском районе. Сейчас проходят собрания собственников квартир. Условия таковы: если две трети жильцов проголосуют за реновацию, мэрия проведет торги среди девелоперов на право заключения инвестиционного договора. Первые подобные аукционы намечены на апрель—май 2022-го, уточнил Галямов.

Победители конкурсов подготовят документацию, а также договорятся с собственниками о суммах выкупа их имущества. А если больше трети жильцов конкретного дома проголосуют против — мэрия исключит его из программы КРТ.