Челябинцы ждут окончания затянувшегося бесснежья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев ждет неделя снегопадов и похолодание до минус 20 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Затяжные снегопады начнутся в Челябинской области с 16 декабря и будут продолжаться до следующего четверга, 23 декабря. При этом в промежутках между осадками погода будет солнечной, а столбик термометра не поднимется выше минус 2 градусов днем и минус 9 градусов в темное время суток.

В ночь с воскресенье на понедельник температура резко опустится — сразу до минус 17 градусов. На протяжении 20, 21, 22 и 23 декабря в течение дня синоптики обещают мороз в минус 9—минус 18 градусов. Ночью будет несколько холоднее — до минус 20—21 градуса. Все эти дни будет идти снег.

Скрин: сайт Realmeteo