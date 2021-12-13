13 декабря 2021
12 декабря 2021

В Челябинскую область идут затяжные снегопады и морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, собачка, снегопад, зима, мороз
Челябинцы ждут окончания затянувшегося бесснежья Фото:

Челябинцев ждет неделя снегопадов и похолодание до минус 20 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Затяжные снегопады начнутся в Челябинской области с 16 декабря и будут продолжаться до следующего четверга, 23 декабря. При этом в промежутках между осадками погода будет солнечной, а столбик термометра не поднимется выше минус 2 градусов днем и минус 9 градусов в темное время суток.

В ночь с воскресенье на понедельник температура резко опустится — сразу до минус 17 градусов. На протяжении 20, 21, 22 и 23 декабря в течение дня синоптики обещают мороз в минус 9—минус 18 градусов. Ночью будет несколько холоднее — до минус 20—21 градуса. Все эти дни будет идти снег.

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Челябинцев ждет неделя снегопадов и похолодание до минус 20 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. Затяжные снегопады начнутся в Челябинской области с 16 декабря и будут продолжаться до следующего четверга, 23 декабря. При этом в промежутках между осадками погода будет солнечной, а столбик термометра не поднимется выше минус 2 градусов днем и минус 9 градусов в темное время суток. В ночь с воскресенье на понедельник температура резко опустится — сразу до минус 17 градусов. На протяжении 20, 21, 22 и 23 декабря в течение дня синоптики обещают мороз в минус 9—минус 18 градусов. Ночью будет несколько холоднее — до минус 20—21 градуса. Все эти дни будет идти снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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