В Перми закончились места на кладбищах

Дефицит мест на кладбищах может возникнуть в ближайшие месяцы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На кладбищах Перми в ближайшие несколько месяцев может возникнуть дефицит мест. По словам чиновников из администрации города, проблема усугубилась после закрытия Северного кладбища — одного из крупнейших в России.

О проблемах захоронения сообщил и. о. замглавы Перми Сергей Красильников на заседании комитета по городскому хозяйству местной думы. «На кладбищах краевой столицы осталось порядка 6 тыс. мест — меньше, чем требуется городу в год. При этом ежегодно в городе в среднем умирает 12—13 тыс. человек. Таким образом, дефицит места для захоронений может возникнуть уже через несколько месяцев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заммэра.

Депутат Дмитрий Федоров подтвердил, что такая проблема с депутатами обсуждалась. Он согласился, что, если места на муниципальных кладбищах закончатся, в городе «начнется коллапс». Выход городские власти видят в скорейшем открытии Восточного кладбища и строительстве крематория.

Северное кладбище закрыто в Перми для захоронений с 12 мая. Сейчас в городе открыты три кладбища — Головановское, Заозерское и Банная гора. Для подзахоронений открыто еще шесть кладбищ. Ранее городские власти сообщали, что Восточное кладбище будет открыто в начале этого года, однако сроки были сдвинуты.