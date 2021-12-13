13 декабря 2021
12 декабря 2021
11 декабря 2021

Школы Тюмени закрыли без официального приказа. «Читайте между строк». Аудио

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным властей, школы закрыли для проведения санитарной обработки Фото:

Закрытие всех школ Тюмени 14 декабря произошло без каких-либо официальных приказов, основываясь лишь на устном распоряжении департамента образования. Об этом стало известно в ходе разговора одной из жительниц города с сотрудницей департамента. Дети при этом учатся на дистанте.

«Все школы Тюмени сегодня закрыты для проведения санитарной обработки. Департамент дал устное распоряжение об этом. Это вся информация, которой мы располагаем и которую имеем право доводить до родителей. Читайте, пожалуйста, между строк», — такой ответ получила тюменка, обратившаяся в департамент образования с вопросом о том, почему школы Тюмени полностью закрыли 14 декабря.

Аудиозапись разговора оказалась в распоряжении URA.RU. При этом из беседы нельзя понять, в какое именно ведомство обращалась девушка — городское или областное.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюмени и оперативный штаб региона. В департаменте образования города получить комментарий не удалось: директор Дина Горковец была на совещании, в пресс-службе на звонок не ответили.

Накануне «Информационный центр правительства Тюменской области» сообщил, что 14 декабря все школы Тюмени будут закрыты на санитарную обработку. На дистанционное обучение перевели учеников с 1-го по 11-й классы. При этом оповещать об этом в родительских чатах начали только вечером, а официальная информация на канале правительства в Telegram была озвучена в 22:43.

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Закрытие всех школ Тюмени 14 декабря произошло без каких-либо официальных приказов, основываясь лишь на устном распоряжении департамента образования. Об этом стало известно в ходе разговора одной из жительниц города с сотрудницей департамента. Дети при этом учатся на дистанте. «Все школы Тюмени сегодня закрыты для проведения санитарной обработки. Департамент дал устное распоряжение об этом. Это вся информация, которой мы располагаем и которую имеем право доводить до родителей. Читайте, пожалуйста, между строк», — такой ответ получила тюменка, обратившаяся в департамент образования с вопросом о том, почему школы Тюмени полностью закрыли 14 декабря. Аудиозапись разговора оказалась в распоряжении URA.RU. При этом из беседы нельзя понять, в какое именно ведомство обращалась девушка — городское или областное. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюмени и оперативный штаб региона. В департаменте образования города получить комментарий не удалось: директор Дина Горковец была на совещании, в пресс-службе на звонок не ответили. Накануне «Информационный центр правительства Тюменской области» сообщил, что 14 декабря все школы Тюмени будут закрыты на санитарную обработку. На дистанционное обучение перевели учеников с 1-го по 11-й классы. При этом оповещать об этом в родительских чатах начали только вечером, а официальная информация на канале правительства в Telegram была озвучена в 22:43.
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